Julio Cesar: “Avevo capito che il mio tempo all’Inter era finito. Il QPR…”

L'ex portiere brasiliano ha parlato di Mourinho e del momento in cui lasciò i nerazzurri e decise di trasferirsi in Inghilterra

Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, in un'intervista concessa a Sport Bible ha parlato di Mourinho e del momento in cui lasciò i nerazzurri e decise di trasferirsi in Inghilterra: "Per me Mourinho sarà considerato uno dei migliori allenatori del calcio. La sua mentalità, la sua filosofia, la sua metodologia di lavoro e il suo modo di allenare i giocatori... prende un giocatore normale e gli fa credere di essere il migliore al mondo. È incredibile. Pentito di essere andato al QPR nel 2012? Non credo perché la Premier League è il miglior campionato del mondo. Penso che ogni giocatore di calcio debba avere questa opportunità di giocare in Premier League. L'atmosfera, gli stadi, i tifosi, è perfetto. Quando ho deciso di trasferirmi in QPR, finanziariamente è stato fantastico per me, devo essere onesto. Non avevo altre offerte perché in quel momento prendevo un buon stipendio dall'Inter e nessuno voleva darmi quello che ricevevo. Quando sono arrivato al QPR per questo progetto c'erano altri grandi nomi e ho accettato, perché ho capito che il mio tempo all'Inter era finito. Mi sono divertito molto perché quando ho deciso di trasferirmi al QPR ho pensato di fare bene alla mia prima stagione, così forse anche grazie al mio nome mi avrebbe ingaggiato uno club più grande. A fine stagione ricordo di aver quasi firmato con l'Arsenal ma non abbiamo trovato un accordo. Ma è stato fantastico perché ho giocato delle grandi partite, specialmente contro alcuni dei club più grandi: Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Volevo giocare la Coppa del Mondo in Brasile nel 2014 e l'unica soluzione che ho trovato è stata quella di scegliere di andare al QPR. Non mi pento della mia scelta perché mi sono divertito".