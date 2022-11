Julio Cruz a Inter TV: “Con quale attaccante vorrei giocare? Dico solo che all’Inter…”

Julio Cruz è a San Siro per assistere a Inter-Bologna. Un ritorno, per lui, sempre ricco di emozioni: “Un piacere tornare qui a San Siro. Un grande orgoglio per Ranocchia essere premiato. Ha vissuto tanti anni qui all’Inter. Non sono...

Sabine Bertagna

"Sono felice di essere qui con la famiglia e di essere parte della storia dell'Inter. Tutti i giocatori che passano da qui sono molto importanti. Con quale attaccante vorrei giocare stasera? Lautaro Martinez mi piace tantissimo e poi Lukaku è veramente fortissimo. L'Inter ha sempre avuto dei grandi attaccanti e delle grandi persone. Non voglio dirne uno per non fare un torto a qualcuno. Anche Correa mi piace tantissimo. Sono 12 anni che ho smesso di giocare e sento tutto l'affetto di questa gente, mi fa tantissimo piacere", ha dichiarato Julio Cruz.