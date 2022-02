Julio Cesar: “Inter nel 2° tempo superiore: può pareggiare i conti al ritorno”

Ad Amazon Prime Video, l’ex portiere Julio Cesar ha commentato così il ko dell’Inter per 2-0 contro il Liverpool

Ad Amazon Prime Video, l’ex portiere Julio Cesar ha commentato così il ko dell’Inter per 2-0 contro il Liverpool: “L’Inter deve prepararsi bene per il ritorno, rivedere le cose positive e quelle no, ribaltare non lo so, ma pareggiare si può fare. Nel secondo tempo ho visto un’Inter superiore al Liverpool. I Reds erano molto lontani dalla squadra che conosciamo noi. La partita è stata decisa dai dettagli, un calcio piazzato, poi è arrivato il secondo gol quando l’Inter provava a pareggiare”.