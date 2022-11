Gds – Juve, Allegri e Cherubini si erano dimessi. Mercato, non cambia la linea per gennaio

È stata un fulmine a ciel sereno la fine dell'era Agnelli alla Juve . Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, anche Massimiliano Allegri e Federico Cherubini si erano dimessi. Ma da ieri mattina sono entrati operativamente nella nuova era. "Proprio come da richiesta di Andrea, che nelle ore precedenti aveva invitato il d.s. e l’allenatore non solo a restare ma anche a chiudere la stagione con un trofeo. E come da volontà di John Elkann, che ha voluto puntare sulla continuità dell’area sportiva almeno fino all’estate".

"Non cambierà, al netto di un aumento di capitale, la linea per il mercato di gennaio. Il budget resterà lo stesso: si compra un terzino soltanto in caso di uscite. La seconda parte di stagione sarà importante anche in vista del 2023-24. Al di là dei contratti (quello di Allegri scade nel 2025), a giugno può succedere di tutto. Un gran finale rafforzerebbe la posizione di Allegri e Cherubini. In caso contrario, in estate sarà rivoluzione anche nell’area sportiva. Antonio Conte o un allenatore emergente per la panchina (occhio a Dionisi del Sassuolo). Da Cristiano Giuntoli (d.s. del Napoli) a Giovanni Carnevali (a.d. del Sassuolo) per i quadri dirigenziali".