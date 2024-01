Juve, Allegri: “Danilo out? Rischio verso l’Inter. Tre punti importanti”

Milik al posto di Yildiz è anche uan scelta in prospettiva in vista dell'Inter?

"No, è una scelta per la partita. Yildiz ha fatto bene in queste cinque partite, Milik sta bene, visto come potrà essere la partita, credo che Milik in questa partita serva molto di più. poi Yildiz è un buon cambi, quindi vediamo se l'abbiamo indovinata".