In questo momento in cui non sono centrati gli obiettivi mi interessa arrivare in fondo, a questo traguardo importante, calcistico per noi e economico per la società. La proprietà ci ha dato un input tre anni fa con dirigenti diversi e anche la nuova società ha dato chiaro indirizzo per dare sostenibilità alla squadra facendo crescere i giovani della Next-gen. Il lavoro fatto negli ultimi due anni è stato buono. Poi la proprietà farà le sue valutazioni su come migliorare la squadra.