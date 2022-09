CL – Juve battuta in casa dal Benfica: in gol anche Joao Mario. Rangers-Napoli 0-3

Seconda sconfitta in Champions League per i bianconeri che all'Allianz Stadium perdono contro i portoghesi

Continua il periodo no della Juventus. Nella seconda giornata di Champions League, i bianconeri perdono contro il Benfica e rimangono a zero punti nel girone dopo due giornate. I bianconeri partono forte e trovano subito il vantaggio con Milik. La squadra di Allegri cala col passare dei minuti e sale in cattedra il Benfica che ribalta il risultato grazie ai gol di Joao Mario su rigore e Neres. Vince invece il Napoli e che a Glasgow batte i Rangers con un netto 3-0, in gol Politano, Raspadori, Nbombele.