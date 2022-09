CorSera – Juve, esonero Allegri? “Il re è nudo. E spunta una dura ammissione”

Momento delicatissimo in casa Juventus. Oggi ne parla il Corriere della Sera, che si sofferma in particolare sul futuro di Massimiliano Allegri

Ecco quanto evidenziato dal Corriere: "Il re è nudo. «Sapevo che ci sarebbe voluto tempo, ma non credevo che avremmo perso le prime due partite di Champions», l’ammissione a mezza voce quando la mezzanotte è passata da un pezzo e la realtà della sconfitta è un pugno che arriva dritto in faccia. Massimiliano Allegri è avvilito, deluso, forse pentito di essere tornato dove aveva fatto bene tanto da diventare uno degli allenatori più apprezzati del mondo. Non si aspettava che il suo secondo regno bianconero fosse così. Una delusione dietro l’altra. Nel primo aveva vinto 5 scudetti e giocato due finali di Champions League. Adesso, dopo una stagione da zero titoli, è un uomo solo di fronte alla crisi. I tifosi lo hanno contestato già al momento del cambio di Milik, la curva lo ha insultato alla fine nel clima generale di contestazione e sui social ne chiedono a gran voce l’esonero”, si legge sul quotidiano.