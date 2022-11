Juve-Inter, squadra praticamente fatta per Inzaghi: un solo dubbio da sciogliere

Le probabili scelte di Simone Inzaghi in vista della trasferta dell'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus

Squadra praticamente fatta e un solo dubbio da scogliere. L'operazione Juventus è iniziata in casa Inter. Simone Inzaghi e i suoi hanno subito iniziato a preparare il big match di Serie A contro i bianconeri, in programma domenica sera all'Allianz Stadium.

A Monaco i due esterni titolari, ruolo molto dispendioso e centrale nel calcio di Inzaghi, sono rimasti a riposo: Dumfries e Dimarco arriveranno così al top a Torino. Contro il Bayern è rimasto in panchina anche Bastoni per 90 minuti, anche per la diffida che rischiava di fargli saltare l'andata degli ottavi.