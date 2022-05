Juve-Inter, sarà la sfida numero 34 in Coppa Italia: i 2 precedenti in finale…

I precedenti in Coppa Italia tra bianconeri e nerazzurri alla vigilia della finale in programma questa sera

Due volte in finale, 33 in totale. La sfida tra Juventus e Inter è un grande classico in Coppa Italia. Il bilancio pende in favore dei bianconeri con 15 successi contro i 10 nerazzurri; a completare il quadro otto pareggi.