Il principale dubbio di formazione di Antonio Conte per Juve-Inter riguarda la difesa. Riccardo Trevisani, negli studi di Sky Sport, ha parlato proprio di questo: “Godin ha esperienza, abitudine ed esperienza per questo tipo di gare. Se facciamo un discorso tattico, D’Ambrosio scivola meglio, mentre in fase di impostazione Bastoni è il migliore”.