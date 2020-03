Repubblica – Juve-Milan verso le porte chiuse: riflessione in corso del Governo

“Si va verso la chiusura al pubblico per la sfida tra Juventus e Milan. Dopo la conferma delle porte semiaperte di ieri, oggi il dibattito è deflagrato con virulenza. A pochi minuti dalla conferenza di presentazione della sfida da parte del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, la voce di una chiusura dell’impianto al pubblico si fa sempre più insistente. In queste ore il Governo sta valutando la possibilità di procedere con la chiusura per la salvaguardia della salute pubblica”, si legge sul sito di Repubblica.