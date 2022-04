La Stampa – Juventus e Inter, chi si ferma è perduto: sarà “semifinale” scudetto

Stasera va in scena il derby d'Italia: sfida decisiva per quanto riguarda la corsa al titolo, chi perde è fuori

Una vera e propria sfida da dentro o fuori: Juventus e Inter si giocano le ultime chance scudetto, chi perde può considerarsi fuori dalla corsa al titolo. Così scrive La Stampa: "Chi si ferma è perduto. Juve-Inter non dirà chi vincerà il campionato, ma ha il potere di rovinare i piani a chi stasera non supererà l'esame della verità. Lo sanno benissimo le due eterne rivali che si giocano tanto, se non tutto, nello scontro diretto più atteso nel turno dello snodo scudetto. [...] Ci fossero i playoff, dunque, questa sarebbe la semifinale scudetto per una sfida che dopo due anni ritrova i tifosi".