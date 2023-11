Juventus, McKennie: “Pronti per l’Inter. Può essere occasione giusta per lo scudetto”

Sul suo momento personale: "Quando sono tornato l’estate scorsa, mi sono detto che l’esperienza alla Juventus sarebbe dovuta ripartire come la prima volta. Come quando nessuno mi conosceva o avesse dubbi su di me o fosse contro di me, e per questo mi sono impegnato al massimo e mi ha dato voglia di riscatto. Sono questi i momenti dove do il massimo, quando devo dimostrare quello che valgo, di poter stare in un certo posto. È stato bello tornare e riassaporare queste sensazioni".