RIVALI/ Juventus, Ronaldo: “La frase sui tamponi? L’importante è che sono tornato”

Cristiano Ronaldo è tornato in campo dopo lo stop causato dalla positività al Covid. Il portoghese ha firmato una doppietta in Spezia-Juventus. Queste le sue parole al triplice fischio ai microfoni di Sky: “Sono stato molto tempo fermo – dichiara il portoghese -, nonostante non avessi sintomi e mi sentissi bene. Oggi sono tornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio. La Serie A? È un campionato competitivo. C’è il Milan che sta facendo un grande lavoro, la Lazio, il Napoli e le altre. Dobbiamo lavorare sodo, ma stiamo crescendo. La frase sui tamponi che ha scatenato polemiche? Cristiano è tornato. Questo l’importante”.