Kanye West lancia il suo nuovo album: all’interno anche… la Curva Nord!

C'è un po' di Inter in "Vultures 1", l'ultimo lavoro prodotto dal rapper in collaborazione con Ty Dolla Sign

Kanye West ha annunciato sabato l'uscita di "Voltures 1", l'ultimo album prodotto dal rapper americano in collaborazione con Ty Dolla Sign. Un disco come sempre grande atteso, e che ha rivelato la presenza... dell'Inter! La Curva Nord, cuore del tifo nerazzurro, è infatti citata alla voce "Choir Vocals" in "Carnival" e "Crowd Vocals" in "Stars", in entrambi i casi insieme a Federico Secondomè e ZLYAH.