Sport – Kessié al capolinea col Milan. Da luglio sarà un giocatore del Barça

Si dovrebbe concludere con questa stagione l'avventura del centrocampista al Milan che dovrebbe passare ai blaugrana

Ne è sicuro il quotidiano catalano Sport.es, secondo cui l'accordo per il trasferimento del giocatore è stato definito ieri, durante un incontro fra gli emissari del club blaugrana e gli agenti del calciatore. Mancherebbero solo le firme. Kessié, in questi mesi, ha sempre rifiutato l'offerta economica del Milan per il rinnovo. (ANSA).