Khedira: “La Juve è la favorita per lo scudetto. Sarri troppo diverso da…”

L'ex centrocampista bianconero non ha dubbi: è la squadra di Allegri la favorita per la vittoria del campionato

Sami Khedira non ha dubbi, è la Juve la favorita per la vittoria dello scudetto. Nonostante l'addio di Cristiano Ronaldo, l'arrivo di Massimiliano Allegri lancia i bianconeri. "La Juve è un grande club e l’Italia un grande Paese. È stato bello lavorare con Chiellini, Bonucci, Buffon, Dybala, Mandzukic, grandi giocatori e persone. Sono stato fortunato".

«Servirà tempo per ri-adattarsi a lui ma per me vincerà ancora. Per lo scudetto, la Juve è la favorita».