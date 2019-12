Intervistato da Voetbal Primeur, Ronald Koeman ha parlato di Stefan De Vrij. Il difensore all’Inter è un titolare inamovibile, mentre in nazionale è spesso relegato in panchina: “Stefan de Vrij e Nathan Aké sono due grandi difensori. Uno è al vertice in Italia con l’Inter, l’altro ha giocato in Premier League per anni e può solo fare un passo in più. Ma poi hai Matthijs de Ligt e Virgil van Dijk di fronte a te“.

(Voetbal Primeur)