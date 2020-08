Il prossimo acquisto dell’Inter potrebbe essere un esterno. È in dirittura di arrivo l’ingresso nella rosa di Conte di Kolarov. Il tecnico voleva un giocatore esperto e duttile e la società lo ha subito accontentato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma chiede circa 2 milioni per il cartellino del giocatore, l’Inter offre poco meno. Ma l’impressione è che sia una questione di ore per Kolarov all’Inter.