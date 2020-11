Ex Inter, Kondogbia: “Un orgoglio indossare la maglia dell’Atletico. I valori di Simeone…”

Alla fine è riuscito ad approdare all’Atletico Madrid. E oggi si è presentato ai tifosi. L’ex interista Kondogbia giocherà nel club spagnolo con la maglia numero 4. Sulla sua nuova avventura ha detto: «Sono entusiasta di essere in questo club. È un orgoglio poter indossare questa maglia, non vedo l’ora di debuttare. È sempre difficile parlare di me, ma quello che posso dare è il lavoro e l’impegno. Questa è la cosa più importante e poi cercherò di contribuire di più».

Non ha ancora incontrato un altro ex nerazzurro, Simeone, che lo guiderà da allenatore nella sua nuova esperienza: «Non ho ancora lavorato con lui, ma dall’esterno si vede che trasmette i suoi valori ai giocatori e sono valori come impegno e lavoro, sono valori chiave per il raggiungimento degli obiettivi. Questo mi viene in mente quando penso a lui. Carrasco? Abbiamo giocato insieme al Monaco e sono felice di condividere con lui questa nuova esperienza. Perché è un bravissimo ragazzo a livello personale e professionale. L’Atletico è un club molto familiare e lavorano su valori come lavoro, miglioramento di sé stessi e umiltà. Che sono cose importanti nel calcio ma anche nella vita di tutti i giorni».