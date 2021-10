Lady Barella: “Social? Le persone mi fanno paura. Non porto le bimbe allo stadio perché…”

La moglie del centrocampista nerazzurro ha risposto alle tante curiosità dei suoi follower in merito alla gestione della famiglia, alle sue passioni e alle sue speranze per le bambine

Nicolò Barella può contare su una bellissima famiglia, che lo sostiene sempre. La moglie Federica si occupa della gestione e organizzazione familiare, non semplice visto che la coppia ha tre figlie. Ai suoi follower Federica, che si è iscritta a scienze motorie con indirizzo biosanitario, ha raccontato le sue giornate (tra giochi con le bimbe e studio): "Quando c'è Nicolò se ci sono le bambine giochiamo con loro, altrimenti facciamo passeggiate, proviamo ristoranti nuovi. Perché non mostro i visi delle bambine sui social? Una mia fissazione... mi sento più sicura pubblicando i loro visi coperti. Non sai mai in che mano finiscono le loro foto. Le persone mi fanno paura. E io vivo meglio così".

"Sui nomi scelti per le bambine Nicolò e Federica si sono alternati: "Rebecca lo ha scelto Nicolò, Lavinia io e Matilde Nicolò: è in debito!. Se decideranno di fare le calciatrici? Le mie figlie saranno libere di fare quello che vogliono. L'importante sempre... che siano felici. Se le porto a vedere le partite? Quasi mai. Si annoiano perché sono ancora molto piccole. E' anche un modo per me di staccare. Altri bambini in futuro? No... Matilde ci ha tolto le ultime energie rimaste. E soprattutto il sonno! Giudizio altrui? Quando ero adolescente un po' mi condizionava. Ora non me ne frega più nulla. Paura dell'umanità futura? Molto. Soprattutto perché ho tre figlie femmine", ha raccontato Federica spiegando anche che la piccola Matilde è nata con un metatarso cavo bilaterale ma che ora sta bene e che i suoi piedi sono guariti.