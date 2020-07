Lamouchi: “Eriksen? Anche Zidane faticò all’inizio. Hakimi ideale per Conte, Tonali…”

Sabri Lamouchi, ex centrocampista di Parma e Inter e oggi allenatore del Nottingham Forest, è intervenuto ai microfoni di Radio Musica Television: “Parma-Inter? Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, c’è una differenza di qualità, ma i ducali stanno lavorando molto bene. Complimenti all’Inter che ha dimostrato tanta fame e tanta voglia di vincere. Eriksen? Non si discute la sua qualità, è un giocatore importante. Ricordo nel ’96 quando Zidane arrivò alla Juventus ed ebbe tante difficoltà, dopo 6 mesi dimostrò tutto il suo valore. Sono convinto che Conte troverà la giusta soluzione e che Eriksen potrà esprimersi al meglio, anche perché il danese ha bisogno ancora di adattarsi, viste le notevoli differenze tra Serie A e Premier League. Hakimi? È un grande colpo. È il giocatore ideale per il sistema di gioco di Conte. Tonali è una grande promessa italiana, ha un futuro brillante, se l’Inter ci punta ciò significa che c’è un progetto a lungo termine“.