Lautaro: “Avevamo bisogno di una vittoria così. Ci siamo parlati, in campo abbiamo…”

Lautaro Martinez ha parlato a Inter TV dopo la vittoria contro il Torino: "Quanto pesano i tre punti? Tanto. Credo che avessimo bisogno di una vittoria così. Loro corrono a tutto campo e giocano a uomo. Ci siamo parlati dopo il primo tempo in cui avevamo fatto fatica, siamo migliorati. Credo che siano giusti i tre punti. É un momento difficile, vincere così ci dà soddisfazione. Meritavamo la vittoria, l'abbiamo portata a casa e dobbiamo pensare a ciò che verrà. Uomo leader? Uno cerca di lavorare sempre a di dare il massimo. A volte si riesce a fare gol a volte no. Oggi dovevamo dare qualcosa in più tutti. Credo che anche i miei compagni lo abbiano fatto. Abbiamo messo quello che dobbiamo mettere sempre in campo. Nel primo tempo abbiamo fatto tantissima fatica a trovare la porta. Nel secondo tempo si sono stancati e lì siamo stati bravi noi a trovare gli spazi e a vincere la partita".