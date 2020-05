Inter, riflessioni sull’affare Lautaro-Barcellona: ecco le due contropartite più gradite

Il Barcellona preme per Lautaro Martinez. Nei giorni scorsi, il club blaugrana ha provato a inserire contropartite tecniche nell’ambito della trattativa per portare il ‘Toro‘ al Camp Nou per abbassare il conguaglio economico e convincere l’Inter. Secondo quanto riferisce Repubblica, il club nerazzurro dovrà scegliere almeno due calciatori nella lista presentata dal club catalano, in cui figurano i vari Umtiti, Junior Firpo, Semedo, Vidal, Rafinha e Todibo.

Stando a quanto scrive il quotidiano, Vidal e Todibo sarebbero i nomi più graditi dalle parti di Viale della Liberazione.