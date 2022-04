Lautaro deve recuperare terreno: Correa può aiutarlo a riprendersi l’Inter

L'attaccante argentino torna in campo dopo aver scontato la squalifica: contro lo Spezia servono i suoi gol

Dopo aver scontato la squalifica saltando la gara contro il Verona, Lautaro Martinez è pronto per riprendere il suo posto al centro dell'attacco dell'Inter: questa sera, contro lo Spezia, l'attaccante argentino farà coppia con il connazionale Correa. Una sfida molto significativa per il Toro, come scrive Tuttosport: "Una partita che vale doppio per Lautaro Martinez che torna oggi contro lo Spezia dopo il turno di squalifica scontato nella partita con il Verona. Per l'attaccante argentino è un test significativo perché l'Inter ha esibito una delle sue migliori prestazioni degli ultimi tre mesi contro i gialloblù a San Siro con Dzeko e Correa in avanti. Quindi Lautaro deve riprendersi l'Inter non solo dopo la giornata di stop. Ma ha fretta di cancellare l'impressione che la squadra possa funzionare meglio senza il suo numero 10.

Potrebbe aiutarlo il fatto di fare coppia con il connazionale Correa che ha contribuito a velocizzare il gioco nella vittoria con il Verona. I movimenti dell'ex laziale sono ideali per creare spazio a favore del compagno di attacco. Dzeko tende a svariare molto e privilegia passaggi o lanci. Correa, invece, ha la capacità di percorrere decine di metri in velocità con la palla al piede in modo da attirare su di sé i difensori avversarsi, aprendo altre zone di campo ai compagni. Una situazione ideale per le conclusioni rapaci di Lautaro. Il Toro deve recuperare terreno: negli ultimi quattro mesi in campionato ha segnato solo alla Salernitana a San Siro (tripletta). In mezzo, oltre al rigore in Supercoppa con la Juventus, c'è stato anche il bellissimo gol ad al Liverpool ad Anfield Road in Champions League, ininfluente sulla qualificazione ma prestigioso sia per la qualità estetica che per il palcoscenico della prodezza. Ma da Lautaro tutti si aspettano di più dopo le ultime stagioni molto positive".