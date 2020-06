Sky – Inter, a Conte serve un Lautaro diverso: possibile conferma per Eriksen

Archiviata la Coppa Italia con il pari a Napoli, costato l’eliminazione, l’Inter di Antonio Conte si prepara a ripartire in campionato. La formazione nerazzurra scenderà in campo domenica sera alle 21:45 a San Siro contro la Sampdoria. Sky Sport fa il punto sul possibile undici che il tecnico leccese manderà in campo:

“C’è Sanchez ma potrebbe essere concessa un’altra chance alla coppia Lautaro-Lukaku. L’argentino, che non segna dalla fine di gennaio, deve scrollarsi di dosso il torpore che sembrava avere nella serata di Napoli. Serve un giocatore diverso: pericoloso, efficace. Un po’ come lo è stata la coppia con Lukaku: i due si sono scambiati assist e hanno fatto gol grazie a una grande intesa dentro e fuori dal campo, che bisogna recuperare in fretta perché non ci sarà tempo di recuperare visto che si giocherà ogni tre giorni. Conte lo sa e non sta facendo respirare la squadra per ridare brillantezza e fiducia a giocatori che hanno fatto bene e adesso sono in difficoltà. Eriksen? Può essere titolare anche domenica sera contro la Sampdoria per dare continuità alla prova di Napoli“.