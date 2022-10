Repubblica – Lautaro-Dybala, una coppia mai nata fra Inter e Argentina

La coppia Lautaro Martinez-Dybala non s'ha da fare: compagni di squadra con l'Argentina, ma con destini diversi, i due avrebbero potuto ritrovarsi all'Inter, ma non se n'è più fatto nulla. Così racconta Repubblica: "Dybala è stato per lunghe settimane il compagno virtuale di Lautaro Martinez. [...] Lautaro e Paulino avrebbero potuto diventare una coppia e invece no, sono su sponde opposte. Anche in Nazionale vivono su piani separati: l'interista è arrivato dopo (è più giovane di tre anni) ma è riuscito a diventare ciò che a Dybala non è mai riuscito, il partner di Messi. Martinez e la Joya vanno d'accordo ma non sono intimi: il 10 romanista è molto più amico di Correa, per esempio. E come lui, sta in lista d'attesa".