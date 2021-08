Lautaro-Inter, accordo raggiunto per il rinnovo. GdS: “Addio clausola: le cifre”

Tra campo e mercato: Lautaro ha segnato alla prima stagionale col Verona e ora è vicino a firmare il rinnovo di contratto

Buona la prima per Lautaro Martinez che, dopo aver saltato l'esordio col Genoa per squalifica, ha timbrato il cartellino a Verona, segnando il momentaneo gol dell'1-1. Per il Toro sono giorni caldi anche in ottica futuro in quanto l'accordo per il rinnovo di contratto è vicino. "Con il club è arrivato finalmente anche alla svolta contrattuale: mercoledì l’agente Camano è atteso in sede da Marotta e Ausilio, per mettere nero su bianco il nuovo accordo fino al 2025, con ingaggio più che raddoppiato (tra i 6 e i 6,5 milioni a stagione) e senza più la clausola rescissoria", racconta La Gazzetta dello Sport.