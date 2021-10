Lautaro e le lacrime in panchina: “Ho pensato alla mia famiglia. Gli sarò sempre grato”

Al termine della gara vinta contro l'Uruguay, il Toro ha raccontato perché è scoppiato in lacrime quando si è seduto in panchina

Scaloni non ha rinunciato a Lautaro Martinez. Nella gara vinta contro l'Uruguay, il Toro è partito titolare trovando il gol al 62', quattro minuti dopo è stato sostituito. Una volta raggiunta la panchina, il giocatore dell'Inter è scoppiato in lacrime. "Ho pensato alla mia famiglia, che oggi era presente allo stadio, per questo mi sono commosso. Questo è sacrificio, lasciando da parte molte cose. La mia famiglia è sempre con me e gli sarò grato per tutta la vita", ha spiegato il giocatore al termine della gara.