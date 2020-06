Barzaghi: “Lautaro, col Napoli confermato un trend negativo. Critiche ingenerose: il ‘Toro’ sa che…”

Nel day-after della sfida del San Paolo tra Napoli e Inter, in casa nerazzurra si continua ad analizzare la prestazione di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ ha deluso le aspettative e ha ricevuto diverse critiche, legate alle voci sul suo possibile futuro al Barcellona. Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, ha analizzato la prova dell’attaccante argentino:

“Si è parlato tanto di Lautaro e l’interesse del Barcellona ed era inevitabile che alla prima difficoltà si sarebbero collegate le cose. È ingeneroso dire che abbia giocato male perché pensa al mercato. Non è così. È un professionista in grado di concentrarsi sul suo lavoro. Ha giocato male, la prestazione è stata negativa. Dal 26 gennaio, quando ha segnato contro il Cagliari il suo ultimo gol, poi non è più riuscito a ritrovare la vena realizzativa: fino al quel momento 16 gol complessivi, poi zero reti in 6 partite. Non ha colpito in partite importanti come contro la Juve e la Lazio, ma anche in Coppa Italia contro il Napoli tra andata e ritorno. Ieri sera non si è visto il miglior Lautaro e il primo a saperlo è lui, che da domani lavorerà per ritrovare la forma fisica“.