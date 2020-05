“Settimana calda”. Con tanto di foto di Lautaro Martinez e Miralem Pjanic. Apre così la prima pagina del Mundo Deportivo in edicola lunedì 18 maggio 2020 in merito alle trattative per l’attaccante dell’Inter e per il centrocampista della Juventus. “Con l’ok di entrambi in mano, il Barça accelererà le trattative con Inter e Juve. Semedo, Rafinha, Rakitic, Umtiti o Vidal sono le chiavi per definire le operazioni”, chiosa il quotidiano catalano.