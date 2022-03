Inter, Lautaro positivo al Covid: ecco quando potrà tornare ad allenarsi

L'attaccante argentino è dovuto rimanere a Milano, e dovrà saltare così i prossimi impegni con la sua Nazionale

Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid , e per questo motivo non parteciperà ai prossimi impegni dell'Argentina. La Gazzetta dello Sport indica quando potrà tornare ad allenarsi con l'Inter:

"Il viaggio del Toro per il Sudamerica era in programma domenica, il giorno dopo il pari sanguinoso con la Fiorentina che ha complicato ancora di più la rincorsa nerazzurra alla vetta. Il tampone rapido fatto quel giorno aveva dato esito positivo e l'argentino è stato così costretto a ripetere subito il tutto con un test molecolare: l'esito arrivato ieri non è cambiato ed ecco l'altolà. Il Toro sta comunque benone e non ha sintomi particolari: se il decorso da covid fosse quello tradizionale, considerando 7 giorni di quarantena obbligatori, potrebbe tornare ad allenarsi già sabato. In solitario perché il resto della squadra godrà di tre giorni di stacco nel weekend".