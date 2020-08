Inter, Lautaro presto felicemente papà: “Ringrazio la vita. Ti amo Agustina”

La notizia ha reso nelle scorse ore felice tutto il mondo Inter. In campo, Lautaro Martinez vola in semifinale di Europa League. Fuori dal campo, se possibile, le cose per l’argentino vanno ancora meglio, dato che il Toro diventerà presto papà, come svelato ieri sui social da Agustina Gandolfo, la compagna del giocatore. Che, con un post su Instagram, ha espresso tutta la sua felicità per il prossimo lieto evento:

“Ringrazio la vita per tutto quello che mi accade, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo“.