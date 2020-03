Lautaro si unisce al coro dei compagni: “Fondamentale il senso di responsabilità di tutti”

“Continuiamo a rispettare ciò che ci dicono le autorità. Il senso di responsabilità di ognuno di noi è molto importante. Perché il momento difficile che stiamo vivendo passi rapidamente e possiamo tornare alla nostra routine”. Lautaro Martinez ha scritto un post che è un messaggio per tutti quelli che come lui devono restare a casa come richiesto dal governo italiano. Rimanere nelle proprie abitazioni (come fa lui con mate e tecnologia a fargli compagnia) e non uscire è la cosa principale da fare per sconfiggere l’emergenza coronavirus. L’argentino si unisce agli appelli fatti dai suoi compagni e altri personaggi noti.