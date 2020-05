Lautaro al Barcellona? Marca: “Lo “sgambetto” all’Inter può arrivare da un ex inaspettato”

E’ ormai storia nota il fortissimo interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Il centravanti dell’Inter è ormai da mesi nel mirino del club Blaugrana, che sta cercando la giusta formula per convincere i nerazzurri a farlo partire. Ma nel caso in cui solo la clausola rescissoria renderebbe possibile il suo addio da Milano, riporta Marca, proprio un ex Inter andrebbe in aiuto del Barcellona. Ed è Philippe Coutinho, che non sarà riscattato dal Bayern Monaco e che tornerà alla base in estate. Ma sul brasiliano c’è già il Newcastle, che a breve dovrebbe cambiare proprietà e, con l’arrivo degli arabi, anche allenatore: dovrebbe essere Mauricio Pochettino, che avrebbe indicato Cou come primo obiettivo. Il Barcellona chiede minimo 80 milioni per il trequartista, cifra che poi sarebbe dunque indirizzata all’acquisto di uno tra Lautaro e Neymar.