Ambrogino all’Inter, Lautaro sui social: “Grazie Milano per riconoscimento”

Lautaro Martinez , da capitano dell'Inter, ha ritirato insieme a Inzaghi, Marotta e Antonello l'Ambrogino D'Oro che il Comune di Milano ha riconosciuto al club nerazzurro per la conquista della seconda stella. Anche sui social il numero 10 interista ha pubblicato la foto di gruppo scattata al mattino insieme ai dirigenti e ai suoi compagni. Insieme hanno regalato la maglia del ventesimo scudetto, con le loro firme, al sindaco Sala che si è messo in posa con loro.

Nelle sue stories, l'argentino ha scritto :"Grazie Comune di Milano per questo riconoscimento importante". E in fondo ha aggiunto, come fa sempre: "Forza Inter". Ieri il giocatore ha ritirato il premio Gentleman e dal palco dell'evento ha rassicurato tutti che lui e la società lavorano al rinnovo.