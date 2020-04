CdS – Lautaro, il Barça vuole trattare. Sul tavolo 4 nomi. Vidal è affare in dirittura d’arrivo

I titoli giganteschi dei quotidiani spagnoli. Le parole di ieri dell’allenatore del Barcellona e poi le tante indiscrezioni che rimbalzano tra Italia, Spagna e Argentina. Tutti sembrano essere d’accordo sull’addio di Lautaro Martinez all’Inter. E’ lui il giocatore più chiacchierato di questa quarantena. In Spagna si continua a dire che in qualche modo, l’operazione di trasferimento si farà.

La clausola di 111 mln può essere pagata nella prima metà di luglio, ma pare che il Barça conti di poter scendere a patti con il club nerazzurro che avrebbe in cambio delle contropartite tecniche. C’è Vidal sul tavolo. Non vede l’ora di raggiungere Conte: “L’affare pare in dirittura d’arrivo, anche se non deve per forza realizzarsi all’interno della manovra che dovrebbe portare il Toro argentino a vestirsi di blaugrana. Si starebbe discutendo, poi, anche sui nomi dei due cursori di fascia, Nelson Semedo e Junior Firpo, e su quello del centrocampista Carles Aleña, girato in prestito secco al Betis nel corso del mercato invernale”, scrive il Corriere dello Sport.

Lo stesso Setien ieri ha detto che non gli dispiacerebbe avere sia Neymar che Lautaro e anche lui costa tra i 160 e i 180 mln. Cifra da abbassare con giocatori in cambio e si fanno nomi come quello di Dembelé, Umtiti, Todibo e Griezmann.

