Lautaro Martinez, messaggio social in vista di Lazio-Inter. E i tifosi lo pregano

Lautaro Martinez ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, una serie di foto della seduta odierna di allenamento in quel di Appiano Gentile in vista di Lazio-Inter. Una sfida decisiva con il Toro pronto al rientro dopo le due giornate di squalifica in campionato. “Training”, il commento di Lautaro a corredo delle foto. Ma l’unica preoccupazione dei tifosi non si chiama Lazio ma Barcellona: “Rimani, ti prego. Non andare al Barcellona”, scrive un follower al quale ne fa seguito un altro: “Non fare scherzi, resta”.