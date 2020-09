CorSera – Barcellona, assalto a Lautaro dopo una cessione. Vidal rinuncia a 6 mln e troverà…

Inter-Vidal, ci siamo. Il Corriere della Sera conferma che si tratta di una questione di ore per il passaggio del centrocampista cileno dal Barcellona in nerazzurro. Il club catalano ha fatto resistenza sulla buonuscita e sui premi non pagati (2,5 milioni) e alla fine è stato il giocatore a decidere di lasciare al Barça l’ultimo anno di ingaggio, ovvero 6 milioni netti. Cifra che guadagnerà in nerazzurro per due anni, con opzione per il terzo. “Alla Pinetina troverà quasi sicuramente Nainggolan, che rimarrà a meno di offerte davvero rilevanti” aggiunge il quotidiano.

Intanto il Barcellona non molla la pista Lautaro Martinez: “Nei prossimi giorni gli agenti dell’argentino si trasferiranno da Barcellona a Milano per parlare con l’Inter. Il club spagnolo non ha abbandonato l’idea di dare l’assalto al nerazzurro una volta partito Suarez: l’incontro servirà a capire quale sia la disponibilità del club di Zhang ad aprire una trattativa“.