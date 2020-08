Qualche giorno fa è arrivato l’annuncio ufficiale del suo ingaggio in prestito oneroso con diritto di riscatto da parte del Borussia Mönchengladbach. Valentino Lazaro però si è fatto male alla sua prima uscita, in amichevole, del club tedesco. Problema al polpaccio per l’esterno. L’allenatore Marco Rose, alla fine della gara persa due a zero, ha sottolineato: «Probabilmente starà fuori per settimane. Quella è la cosa che più dispiace».

(Fonte: sportbuzzer.de)