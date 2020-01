Le parole di Valentino Lazaro prima di Inter–Cagliari: “Oggi è una gara diverso rispetto a quella giocata sabato contro l’Atalanta. Ce la giocheremo perché vogliamo superare il turno. La gara di oggi è una grande chance per chi ha giocato poco, certo non sarà facile e dobbiamo dare tutto per dimostrare che vogliamo vincere. La squadra lo sa e come ho detto prima vogliamo passare il turno”.

(Inter TV)