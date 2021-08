Inter, Lazaro sbarcato per firmare col Benfica. L’agente: “Verso un futuro radioso”

L'agente dell'esterno austriaco di proprietà dell'Inter ha postato sui social la foto del volo verso il Portogallo

Come anticipato da Fcinter1908, Valentino Lazaro è ormai prossimo al passaggio in prestito secco al Benfica. L'esterno austriaco, dopo il prestito della passata stagione al Borussia Moenchengladbach, giocherà nel campionato portoghese.

Come documentato sul profilo Instagram del suo agente, Max Hagmayr, Lazaro è ora in viaggio verso il Portogallo dove firmerà per il Benfica e inizierà la nuova avventura. L'agente: "Volare verso un futuro radioso".