Inter, Dzeko verso il sì. In mediana si scalda Vidal. Dumfries favorito su Darmian

Il tecnico dell'Inter Inzaghi dovrà scegliere il centrocampista al posto dello squalificato Calhanoglu. In attacco Correa in vantaggio

Andrea Della Sala

Attesa Inter per Edin Dzeko. L'attaccante è guarito dal Covid, è risultato negativo al tampone rapido e ora è in attesa del molecolare per poter tornare in gruppo. Mister Inzaghi spera di poterlo avere in panchina già domani a San Siro con la Lazio. La squadra rimarrà questa sera in ritiro ad Appiano.

"L’atleta dovrà difatti completare prima l’iter degli esami inseriti nel protocollo Covid dalla Commissione tecnico scientifica per ottenere una sorta di nuova idoneità sportiva. Se tutto andasse come previsto quindi Dzeko potrà essere convocato da Simone Inzaghi per il match di domenica sera contro la Lazio. Gara in cui però, per ovvie ragioni, non sarà nell'undici titolare e partirà dalla panchina. Il 9 nerazzurro potrebbe perciò entrare a partita in corso sia per mettere minutaggio nelle gambe in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus della prossima settimana, sia per prendere il posto del diffidato Lautaro Martinez", riporta Tutttosport.

"Gli altri dubbi di formazione del tecnico piacentino riguardano la difesa, dove Bastoni è favorito su Dimarco, oltre alla linea mediana dove Gagliardini insidia Vidal – con il cileno che sarebbe partito titolare al Dall’Ara di Bologna - vista anche la buona prestazione dell’ex atalantino nella partita di andata. Per il resto, a sinistra confermato Perisic, a destra Dumfries è in vantaggio su Darmian, con l’ex Torino che si candida per il Derby d’Italia. Attenzione in attacco a Correa: l’ex laziale insidia Sanchez", spiega il quotidiano