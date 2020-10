Un solo dubbio per Antonio Conte in vista della trasferta di Roma contro la Lazio. A giocarsi una maglia, secondo il Corriere dello Sport, sono Gagliardini e Brozovic. In difesa ci sarà Skriniar con De Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo tocca a Barella e Vidal. In avanti spazio alla coppia formata da Lukaku e Lautaro. Sulle fasce, oltre al gioiello Hakimi, gioca dal 1′ Ivan Perisic, con Young che si accomoda inizialmente in panchina.