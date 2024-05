"Onestamente, nessuno se lo aspettava. Oltre i risultati, però, sono contento di aver visto migliorare molti giocatori, alcuni sono diventati più uomini, hanno fatto gruppo e la forza del gruppo non ha limiti. Ora dobbiamo restare con i piedi per terra, consci delle nostre possibilità, anche se sognare non fa mai male. I valori onestamente sono diversi, ma delle volte con un la forza del gruppo si possono assottigliare le differenze".

"Jacopo è un giocatore importante, ha grande qualità: sembra un alligatore, sta sotto l'acqua e poi ti azzanna. Ha grandi tempi di inserimento, oggi ha fatto un altro gran gol e una buona partita, lui come gli altri. Di Sana sono contento per il gol e perché in settimana abbiamo fatto lavoro mentale e psicologico per rafforzarlo da questo punto di vista e oggi mi sembra che abbia fatto vedere belle cose sotto questo punto di vista, oltre al gran gol ha lavorato molto per la squadra. Per quanto riguarda la gestione dei due portieri (Magro e Renzetti, ndr) penso che lo abbiamo fatto bene. Renzetti è stato tanto in Prima Squadra, oggi si è fatto trovare pronto. Sono tutti utili e nessuno è indispensabile, anche se poi l'unicità di ogni giocatore dà un apporto importante alla squadra, anche l'ultimo della panchina che non entra".