Lazio, Inzaghi: “Sei vittorie? Non possiamo fermarci. Luis Alberto con l’Inter starà meglio”

Vittoria di misura contro il Cagliari per la Lazio, prossima avversaria dell’Inter. Al triplice fischio dell’incontro, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo che era una partita insidiosa e difficile, i ragazzi l’hanno interpretata bene e hanno raggiunto la sesta vittoria di fila che ci permette di recuperare altro terreno. Luis Alberto nervoso dopo la sostituzione? L’ultima persona con cui può arrabbiarsi al mondo penso sia il sottoscritto (sorride, ndr). Secondo me aveva fatto una partita normale, in quel momento avevo bisogno di ritrovare gli equilibri. Va comunque applaudito perché è rientrato dopo appena 10 giorni da un’operazione e domenica prossima farà ancora meglio”.

Inzaghi è stato stuzzicato anche sugli obiettivi della sua Lazio: “Inizialmente ci eravamo prefissati due obiettivi: gli ottavi di Champions, il nostro sogno, e rimanere nell’Europa che conta. Davanti a noi abbiamo cinque colossi, ma la squadra c’è e se non perde soldati per strada se la gioca alla grande come tutti gli anni. Abbiamo grandissimi rimpianti perché da quando è arrivato questo maledetto Covid sono cambiate le cose. Eravamo in un momento strepitoso l’anno scorso, ci stavamo giocando lo scudetto, poi abbiamo avuto diversi infortuni. Quest’anno per gli infortuni abbiamo perso tantissimi punti, poi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che serviva un filotto per recuperare. Adesso viene il bello, iniziando da domenica: non possiamo fermarci qui. Abbiamo vinto sei partite di fila e siamo ancora quarti, quindi non dobbiamo mollare. Il rinnovo? Ho avuto l’offerta di Lotito tre giorni fa, ho letto ieri il contratto e come in tutte le cose ci sarà una trattativa. Penso comunque che siamo a buon punto”.