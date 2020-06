Sky – La Lazio insiste per Kumbulla, ecco l’offerta: arrivata la risposta del Verona. E l’Inter…

La Lazio continua a lavorare per arrivare a Marash Kumbulla. Il club biancoceleste ha presentato un’offerta ufficiale per il difensore classe 2000 al Verona, che ha declinato la proposta. Secondo Sky Sport, l’Inter resta sullo sfondo e non molla la pista.

“Nell’incontro di Villa San Sebastiano di qualche giorno fa tra Lotito e Setti, la Lazio ha presentato una proposta di 20 milioni più una contropartita tecnica per una cifra complessiva che arriva a 26/27 milioni di euro. Altro no del Verona, che chiede di più. L’Inter è leggermente indietro rispetto ai biancocelesti: Kumbulla non è più considerato una priorità“.