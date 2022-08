Verso Lecce-Inter, un solo assente per Inzaghi: ecco la probabile formazione

"Recuperato, come previsto, De Vrij; recuperato, come sperato, anche Brozovic. Stasera l’Inter debutterà a Lecce con quella che si può definire la formazione tipo". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'undici titolare che sfiderà il Lecce. Inzaghi, a parte D'Ambrosio, può contare su tutta la rosa a disposizione. In porta ci sarà Handanovic, in difesa il trio solito con Skriniar, De Vrij e Bastoni mentre Barella, Brozovic e Calhanoglu costituiscono il tridente in mezzo al campo, con Gosens e Dumfries sulle fasce. In avanti la LuLa.