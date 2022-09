SERIE A – Lecce-Monza 1-1, Sensi gol. Il Bologna ribalta la Fiorentina. Sassuolo-Udinese 1-3

Il Monza esce da Lecce con un pareggio (1-1) e conquista il suo primo punto in Serie A. Ad aprire le marcature è stato Stefano Sensi con una splendida punizione, il pareggio dei giallorossi è firmato da Gonzalez all'inizio del secondo tempo. Colpo esterno dell'Udinese che batte il Sassuolo 3-1. Padroni di casa che passano in vantaggio con Frattesi, ma nella ripresa, nel frattempo i neroverdi sono rimasti in 10 per l'espulsione di Tressoldi, la squadra bianconera ribalta il risultato con Beto, Samardzic e ancora Beto. Vince anche il Bologna che batte 2-1 la Fiorentina. I gol firmati da Martinez Quarta, Barrow e Arnautovic.